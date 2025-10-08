El acusado de violar a su hija en la plaza de la Llotja de Lleida queda libre después de haber roto la orden de alejamiento

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El acusado de violar a su hija de 21 años en Lleida el pasado domingo ha evitado el ingreso en la prisión a pesar de haber roto la orden de alejamiento dictada contra él. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juzgado de violencia sobre la mujer ha celebrado este miércoles un juicio rápido que ha concluido con una sentencia de conformidad de 4 meses de prisión. Sin embargo, la pena ha quedado suspendida con la condición de que el investigado no vuelva a delinquir en los próximos dos años, manteniéndose vigentes las medidas cautelares de alejamiento en 200 metros y la prohibición de comunicación con la víctima.

El individuo compareció nuevamente ante el juez este miércoles después de que los Mossos d'Esquadra lo detuvieran el martes por la mañana por haber roto la orden de alejamiento impuesta el lunes. Inicialmente, ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitaron prisión provisional, motivo por el cual la jueza sólo dictó el alejamiento como medida cautelar. La situación cambió este miércoles, cuando el ministerio público anunció su intención de pedir prisión para el detenido, aunque finalmente se ha llegado a un acuerdo que ha evitado el encarcelamiento.

Los hechos que originaron el caso tuvieron lugar en la plaza de la Llotja de Lleida tal como va acançar SEGRE, cuando varios vecinos alertaron la Guardia Urbana al observar una pareja practicante sexo en la vía pública. Al llegar al lugar, los agentes descubrieron que se trataba de un padre y su hija, la cual declaró que el hombre estaba abusando de ella y que no sería la primera vez. Ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol y, además, había presente otro hijo del detenido, de sólo 8 años, hermano de la víctima.

Denuncia por maltratos por parte de la mujer

El caso ha experimentado un nuevo desarrollo cuando la mujer del investigado presentó una denuncia el martes por la tarde en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Lleida. En esta denuncia, la esposa del acusado lo señala como presunto autor de maltratos sufridos en su país de origen.

Hay que recordar que, a pesar del acuerdo judicial que ha evitado la prisión preventiva, el investigado continúa imputado por un delito contra la libertad sexual y tendrá que enfrentarse al proceso judicial correspondiente por los hechos denunciados por su hija, independientemente de la resolución sobre la ruptura de la medida cautelar de alejamiento.