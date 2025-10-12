Turrones de Nocilla, panetone y roscón de vino, las novedades

Diez años de Les Foodgonetes- La plaza Fondandana combina gastronomía con música en directo. Este año Les Foodgonetes están de celebración y cuentan con 13 foodtrucks y 13 actuaciones, como la de La Vella Dixieland ayer a mediodía. - LAIA PEDRÓS

En el marco certamen, una de las novedades más destacadas este 2025 es el turrón de Nocilla, que se ha convertido en la estrella. Precisamente de este novedad, Torrons Vicens ha hecho un gran turrón de ocho metros de largo y un peso de 500 kilogramos. Combina pan y praliné de Nocilla. Los visitantes de la primera jornada de la feria se sorprendieron con la propuesta por su originalidad y se fotografiaron con el turrón gigante. Junto a esta creación, Torrons Vicens presenta otras novedades en colaboración con chefs de renombre, como Jordi Roca, Ángel León y Quique Dacosta, como turrones de Casa Cacao, Cromatismo naranja, inspirado en uno de los últimos postres servidos en El Celler de Can Roca, almendra frita salada, roscón de vino, leche merengada y panetone. Vicens también ha recuperado recetas clásicas, como un turrón a la piedra con canela y limón, y ha creado versiones de turrón con chocolate Dubai, que ayer tuvieron mucha demanda, y un turrón blando con avellana.

Paralelamente, Torrons Fèlix presenta una nueva propuesta en su línea de Torrons d’Autor: un turrón trufado con ratafía cuyo embalaje y explicación se han hecho en colaboración con la Associació Alba y sus artistas con discapacidad, mostrando una apuesta por la integración social y la creatividad.

Torrons Roig, por su parte, mantiene la tradición con su amplio catálogo de turrones y carquiñolis, sin presentar novedades este año.

Al margen de las novedades, en la feria no faltan los turrones clásicos, entre los que destaca el Torró d’Agramunt con Identificació Geogràfica Protegida (IGP). De hecho, los turrones tradicionales como el de yema, el duro y el blando o los de chocolate siguen siendo los más vendidos. Además, cada vez hay más interés por turrones con menos azúcares o con productos ecológicos como los que ofrece Torrons Àngel & Lluch. Xocolata Jolonch, por su parte, tiene una gran variedad y gama de chocolates, sin faltar el de la piedra, que es típico de Agramunt.