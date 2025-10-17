Detenidos 3 hombres y un menor por robar en el interior de una furgoneta en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos detuvieron el jueves en Lleida a tres hombres, de 23, 29 y 30 años, y a un menor de edad por, presuntamente, robar herramientas de trabajo a una furgoneta estacionada en la plaza del Exèrcit de Lleida. A una patrulla de agentes los pilló ninguno las 17:45, cuando vieron un coche aparcado al lado de la furgoneta vigilante y a dos hombres dentro del vehículo robando las herramientas.

Los Mossos detuvieron a los 2 hombres del robo y al hombre y al menor de dentro del coche que los esperaban para huir. El menor quedó en libertad después de declarar y los otros tres detenidos, todos con antecedentes, pasarán a disposición judicial próximamente.