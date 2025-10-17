Detenidos 3 hombres y un menor por robar en el interior de una furgoneta en Lleida
Una patrulla de Mossos d'Esquadra los pilló robando herramientas de trabajo en la plaza del Exèrcit
Los Mossos detuvieron el jueves en Lleida a tres hombres, de 23, 29 y 30 años, y a un menor de edad por, presuntamente, robar herramientas de trabajo a una furgoneta estacionada en la plaza del Exèrcit de Lleida. A una patrulla de agentes los pilló ninguno las 17:45, cuando vieron un coche aparcado al lado de la furgoneta vigilante y a dos hombres dentro del vehículo robando las herramientas.
Los Mossos detuvieron a los 2 hombres del robo y al hombre y al menor de dentro del coche que los esperaban para huir. El menor quedó en libertad después de declarar y los otros tres detenidos, todos con antecedentes, pasarán a disposición judicial próximamente.