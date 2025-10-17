Detenidas tres mujeres multirreincidentes en Mollerussa especializadas en robar en los supermercados

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles en Mollerussa a tres mujeres de 27, 38 y 47 años como presuntas autoras de hurtos en dos supermercados. Una patrulla no uniformada vio a un grupo de mujeres en actitud sospechosa y, después de un discreto seguimiento, pudieron ver cómo se sacaban productos alimenticios del interior de la ropa y los cargaban en un vehículo.

La experiencia de los agentes apuntaba que los productos podrían haber sido hurtados de algún establecimiento próximo. Acto seguido, identificaron a las tres personas y revisaron el vehículo. En el interior del coche encontraron bolsas llenas de quesos, jamón, embutidos envasados al vacío, latas, anchoas, piezas de carne de ternera y bacalao, fácilmente vendibles al mercado negro.

Entre las tres sumaban una cincuentena de antecedentes, 34 de ellos por hurtos, muchos para sustraer este tipo de artículos. Al revisar los productos constataron que algunos de ellos provendrían de un supermercado muy próximo ubicado en Golmés (Pla d'Urgell). Les primeras gestiones confirmaron que, efectivamente, habían estado pocos minutos antes comprando al establecimiento y que habrían hurtado productos valorados en unos 300 euros.

Se trasladaron todos a la comisaría de Mollerussa para seguir haciendo más gestiones y contactar con otros establecimientos. Gracias a eso constataron que habrían hurtado también en un establecimiento de Tàrrega por un valor de 775 euros. Ante las evidencias, los mossos detuvieron a las tres mujeres como presuntas autoras del delito de hurto. La policía añade que parte del material sustraído es refrigerado o congelado y, al romperse la cadena del frío, hay un potencial riesgo para la salud pública.

Todo apunta que estas personas se desplazaban desde el entorno metropolitano en comarcas de toda Catalunya para hurtar el material y revenderlo en el mercado negro. En el cacheo en el área de custodia de la comisaría se constató que las mujeres iban vestidas con prendas de ropa sobreañadidas y con fajas compresivas que les permitían esconder una gran cantidad de productos.

Denunciadas por amenazar los agentes

Mientras las detenidas se encontraban en el área de custodia, dos de ellas profirieron amenazas graves a los agentes actuantes causando disturbios en las chironas y serán denunciadas también por estos hechos. Les detenidas pasarán este viernes a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Lleida.