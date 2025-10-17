El lenguaje no verbal: qué significa que una persona desvíe la mirada al hablar

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El lenguaje no verbal desempeña un papel fundamental en la manera en que nos relacionamos con los demás. Según expertos, en una conversación cara a cara, los gestos, posturas y miradas transmiten mucha más información que las propias palabras. Entre ellos, el contacto visual se considera prácticamente imprescindible para iniciar una interacción, pues mirar a los ojos capta la atención del interlocutor y demuestra el interés por comunicar algo. Además, la mirada resulta determinante para establecer y respetar los turnos de palabra, ya que cuando alguien calla y dirige los ojos hacia su compañero, suele estar esperando una respuesta.

Estudios en psicología revelan que durante una conversación mantenemos contacto visual directo entre un 40% y un 60% del tiempo. Las direcciones de la mirada también pueden reflejar procesos internos, como recordar, pensar o incluso mentir, algo que profesionales como policías o reclutadores utilizan en interrogatorios y entrevistas. Estos patrones se relacionan con la dominancia de los hemisferios cerebrales, por lo que pueden variar según si una persona es diestra o zurda.

Paula Martínez, psicóloga con Máster en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento, señala que existen diferentes tipos de miradas con significados concretos. Evitar los ojos de otra persona suele indicar inseguridad, vergüenza o sensación de amenaza, mientras que una mirada intensa y prolongada refleja atención, aunque en exceso puede percibirse como un desafío. Otros gestos, como entrecerrar los ojos, parpadear repetidamente o mostrar pupilas dilatadas, transmiten emociones que van desde la desconfianza y el nerviosismo hasta la fascinación o la atracción.