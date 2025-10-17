SEGRE

El lenguaje no verbal: qué significa que una persona desvíe la mirada al hablar

Los gestos y las miradas revelan emociones y pensamientos más allá de las palabras

Qué significa que una persona desvíe la mirada al hablar, según la psicología

Qué significa que una persona desvíe la mirada al hablar, según la psicologíaUnsplash

Publicado por
Redacció
Guissona

Creado:

Actualizado:

El lenguaje no verbal desempeña un papel fundamental en la manera en que nos relacionamos con los demás. Según expertos, en una conversación cara a cara, los gestos, posturas y miradas transmiten mucha más información que las propias palabras. Entre ellos, el contacto visual se considera prácticamente imprescindible para iniciar una interacción, pues mirar a los ojos capta la atención del interlocutor y demuestra el interés por comunicar algo. Además, la mirada resulta determinante para establecer y respetar los turnos de palabra, ya que cuando alguien calla y dirige los ojos hacia su compañero, suele estar esperando una respuesta.

Estudios en psicología revelan que durante una conversación mantenemos contacto visual directo entre un 40% y un 60% del tiempo. Las direcciones de la mirada también pueden reflejar procesos internos, como recordar, pensar o incluso mentir, algo que profesionales como policías o reclutadores utilizan en interrogatorios y entrevistas. Estos patrones se relacionan con la dominancia de los hemisferios cerebrales, por lo que pueden variar según si una persona es diestra o zurda.

Paula Martínez, psicóloga con Máster en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento, señala que existen diferentes tipos de miradas con significados concretos. Evitar los ojos de otra persona suele indicar inseguridad, vergüenza o sensación de amenaza, mientras que una mirada intensa y prolongada refleja atención, aunque en exceso puede percibirse como un desafío. Otros gestos, como entrecerrar los ojos, parpadear repetidamente o mostrar pupilas dilatadas, transmiten emociones que van desde la desconfianza y el nerviosismo hasta la fascinación o la atracción.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking