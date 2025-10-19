TRADICIONES
Cierre de la Tronada de Lleida con cultura popular
La decimocuarta edición de la Tronada, el festival de cultura popular de Lleida, terminó ayer con un programa lleno de actos. Gigantes y bestiario del Grup Cultural Garrigues y Patronat del Corpus, con música de Gralles i Puputs de Montoliu, protagonizaron el pasacalles al mediodía en el Eix Comercial. El cantautor Samuel Arderiu abrió la tarde en la plaza Sant Joan y en la calle Sant Antoni tuvo lugar la plantada de gigantes y bestiario de Manresa, Cappont, Montoliu, Linyola, Patronat del Corpus y Grup Cultural Garrigues. También hubo magia, una demostración de baile con Laura Sànchez y canto georgiano con Pesvebi. Para cerrar la jornada hubo un nuevo pasacalles en el Eix con gigantes, bestiario y cabezudos; mientras que Sant Joan acogió bailes tradicionales, con grupos de cultura popular y el fin de fiesta con todas las compañías.