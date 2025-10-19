Cierre de la Tronada de Lleida con cultura popular

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La decimocuarta edición de la Tronada, el festival de cultura popular de Lleida, terminó ayer con un programa lleno de actos. Gigantes y bestiario del Grup Cultural Garrigues y Patronat del Corpus, con música de Gralles i Puputs de Montoliu, protagonizaron el pasacalles al mediodía en el Eix Comercial. El cantautor Samuel Arderiu abrió la tarde en la plaza Sant Joan y en la calle Sant Antoni tuvo lugar la plantada de gigantes y bestiario de Manresa, Cappont, Montoliu, Linyola, Patronat del Corpus y Grup Cultural Garrigues. También hubo magia, una demostración de baile con Laura Sànchez y canto georgiano con Pesvebi. Para cerrar la jornada hubo un nuevo pasacalles en el Eix con gigantes, bestiario y cabezudos; mientras que Sant Joan acogió bailes tradicionales, con grupos de cultura popular y el fin de fiesta con todas las compañías.