Cocina con sabor a manzana

La 41 Fira de la Poma de Barbens rindió ayer homenaje a su producto estrella con un concurso de recetas con manzana. El chef Joel Castanyé fue el encargado de seleccionar y cocinar las propuestas ganadoras: Sílvia Sabaté conquistó con un filete de cerdo con salsa de manzana y setas; Mònica Serentill endulzó el paladar con el pastel de la padrina Mercè; y Lourdes Piró, presentó una manzana a la catalana. La creatividad brilló con la cassoleta de Manolita Jornet y Natàlia Ibáñez, la vichyssoise de Marta Figuerola y las mandonguilles de Concepció Gaya. También ganaron el tall rodó de Magda Mir y la coca de Neus Tomàs. Todas han sido nombradas Gastrosàvies.