Elena Foguet, Chief Marketing Operations de The Bicester Collection a Europa: «Queremos dar visibilidad al talento y a la creatividad de Lleida»

Vista de la exposición con fotos de Toni Prim en La Roca Village. - AMADO FORROLLA

La Roca Village ha presentado esta semana su ‘Tributo a Lleida’, una serie de iniciativas y actividades que se alargarán hasta enero, cuyos detalles explica Elena Foguet, Chief Marketing Officer de The Bicester Collection Europe.

¿Qué objetivos tiene este Tributo a Lleida?

Nuestra misión es tener un impacto en la vida de las personas y nuestro compromiso con el territorio también es muy importante, llevamos 27 años en Catalunya. Con esta iniciativa, queremos fomentar la creatividad, el talento y la diferenciación y, como plataforma que es La Roca, darle visibilidad global, ya que nos visitan personas de todo el mundo.

¿Cómo nace la iniciativa?

De la colaboración que tenemos desde el primer año del Raimat Arts Festival, con los que compartimos valores como el de apoyar al territorio y sacar a la luz la creatividad y los atributos de las comarcas leridanas a través de nuestro propio proyecto en La Roca.

¿El apoyo al talento femenino es uno de los pilares?

Como parte del proyecto, La Roca Village ha colaborado con Lara Costafreda, que ha creado una serie exclusiva de ilustraciones que reimaginan la arquitectura del Village integrando elementos de Lleida, conectando la identidad local con una perspectiva local. Lara nos demuestra que la creatividad no tiene fronteras y que puede vivir en un pueblo como Sudanell y seguir trabajando con firmas internacionales como Hermès o Chanel. Este apoyo al talento local y al femenino en particular es una apuesta firme y constante que tenemos, porque creemos firmemente en que el arte tiene el poder de conectar a las personas a través de la emoción.

Otra muestra es la exposición fotográfica de Toni Prim, que captura el legado de Pepa Domingo.

Es que Pepa Domingo fue una figura clave en la moda española de los años 80 y la muestra, que se puede ver en el Art Space del Village (imágenes inferiores), revela cómo Lleida se convirtió en un referente estético y en un territorio pionero en la vanguardia de la moda.

Y hablar de Lleida es hacerlo de gastronomía...

La comida es lo que une a la familia, los amigos... es un punto importante de conexión y de emoción. Y Lleida no es solo es comida, es el producto y nosotros queremos hablar de autenticidad y de calidad, de cómo hacemos las cosas. Y lo hacemos con productos de excelencia de las comarcas leridanas de la mano de Aitona Gourmet, firma con la que también compartimos estos valores. Por eso insisto en que queremos ser plataforma para dar visibilidad, no solo al mundo, sino también al público de Catalunya, que para nosotros y nuestros huéspedes es muy importante.

Habla de huéspedes, ¿a qué se refiere?

Trabajamos con una filosofía de hospitality, de hotel de cinco estrellas, porque todo nos debe llevar a la excelencia en cómo los cuidamos y cómo se van a sentir. No porque sea una experiencia de lujo, sino una buena experiencia, diferente.

No son un centro comercial, remarca.

No, porque somos un destino de experiencia. Queremos que el cliente cuando llegue aquí se olvide de todo, de los problemas, del estrés y tenga un momento en el que disfrute al aire libre y no sea solo la compra de una camisa o un vestido, sino que se sorprenda y vuelva.

Y tampoco un ‘outlet’...

Tenemos firmas premium que ofrecen muy buen producto, de calidad, bien atendidos y a buen precio. Pero ni el producto está mal expuesto, ni son saldos, ni está excesivamente barato. Queremos proteger la imagen de las firmas porque estamos en el mundo de la moda y debemos un gran respeto a este sector. Detrás hay grandes profesionales a los que hay que respaldar el esfuerzo que supone cada prenda, de cada escaparate.

¿El vínculo con Lleida seguirá?

Espero que esta iniciativa dé frutos y nazcan futuros proyectos basados en el talento, el empoderamiento y el compromiso con el territorio y la creatividad.