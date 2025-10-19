Fallece Enric Canals, exdirector de TV3

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El exdirector de TV3 y productor audiovisual Enric Canals falleció ayer, según confirmó la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) tras avanzarlo Vilaweb. Canals, nacido en Tiana (Maresme) en 1952, fue director de la cadena entre 1984 y 1989. Bajo su dirección se emitió por primera vez en aranés en la Val d’Aran y se abrieron las delegaciones de Lleida, Girona y Tarragona. Pocos meses antes de que Canals dejara el cargo, se creó el Telenotícies Comarques.

También trabajó para medios como El País, Diari de Barcelona y Ràdio Barcelona y en 1990 fundó la productora audiovisual Mercuri SGP, además de ser consultor en proyectos audiovisuales.