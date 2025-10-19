FERIA
Pasión por la cerveza en Lleida
Ayer tuvieron lugar la catas populares en Cervisia
La plaza de la Llotja de Lleida se llenó ayer en la segunda jornada de la 15 edición de la feria CervisiaLleida. La feria combina gastronomía, música y la degustación de 37 cervezas diferentes repartidas entre ocho barras. Ayer tuvieron lugar catas a las 14.00 y las 20.00 horas. Fueron comentadas desde el escenario principal por un beersommelier de San Miguel. Los participantes tuvieron la oportunidad de maridad las cervezas Brutos, Alhambra Reserva Roja, Mahou Reserva y Barrica Bourbon con duo de gildas, patatas bravas, empanada de pollo y verduras, ribs con mostaza y miel, coca de pera con queso azul y nueces y Caracoles dulces y picantes.