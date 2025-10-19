Pasión por la cerveza en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La plaza de la Llotja de Lleida se llenó ayer en la segunda jornada de la 15 edición de la feria CervisiaLleida. La feria combina gastronomía, música y la degustación de 37 cervezas diferentes repartidas entre ocho barras. Ayer tuvieron lugar catas a las 14.00 y las 20.00 horas. Fueron comentadas desde el escenario principal por un beersommelier de San Miguel. Los participantes tuvieron la oportunidad de maridad las cervezas Brutos, Alhambra Reserva Roja, Mahou Reserva y Barrica Bourbon con duo de gildas, patatas bravas, empanada de pollo y verduras, ribs con mostaza y miel, coca de pera con queso azul y nueces y Caracoles dulces y picantes.