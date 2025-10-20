Cervisia cierra con éxito tras despachar 55.000 cervezas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

CervisiaLleida cerró puertas ayer por la noche con gran éxito de público y habiendo despachado unas 55.000 consumiciones, según explicó Ferran Perdrix, presidente de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (Fecoll). Perdrix valoró que la ampliación de horarios y del programa musical, junto al buen tiempo, han sido claves para lograr estos buenos resultados. El presidente de la Fecoll agradeció el papel de los 90 voluntarios de 32 colles.

La de este año era la decimoquinta edición de CervisiaLleida, organizado por la Fecoll y el grupo Mahou-Sant Miguel, y se continuó con el sistema de pulseras cashless iniciado el año pasado. La adquisición de la pulsera permite participar, previa inscripción, en un sorteo que tiene previsto entregar hasta 25 premios, 11 más que el pasado año. El primer premio es “el peso en litros de cerveza San Miguel”.

El salón ha programado toda una serie de actividades que combinaban gastronomía, música y la degustación de 37 cervezas diferentes elaboradas o distribuidas por el grupo Mahou-San Miguel de todo el mundo, repartidas en ocho barras. También hubo diez conciertos gratuitos, tres de ellos ayer, dos más que en la edición anterior y con la apuesta por el talento local.