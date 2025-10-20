Medallas para 44 quesos artesanos del Pirineo

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El concurso de quesos artesanos de la feria de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell premió a un total de 44 de 15 categorías diferentes. Los artesanos del Alt Urgell y de la Cerdanya recibieron 17 medallas.

La 31.ª edición de la Fira dels Formatges Artesans del Pirineu cerró puertas con un total de 9.200 tickets vendidos y 55.200 degustaciones de queso. Durante estos tres días miles de personas se acercaron al recinto y se vendieron más de 7.000 kilos de las diferentes variedades. La venta de tickets creció un 8,23% con respecto a la edición del año pasado, cuando se vendieron 8.500.

La responsable del área de Promoción Económica, Gemma Tó, calificó de “éxito” el certamen, que ha coincidido con un fin de semana con unas condiciones meteorológicas inmejorables y que ha ayudado a que el de este año haya sido una de las más frecuentadas de los últimos años y que el nivel de ventas sea también muy positivo. De hecho, algunas de las paradas ya cerraron ayer al mediodía al quedarse sin existencias.

La consolidación de esta edición también queda demostrada con la gran afluencia de familias que han asistido a la segunda edición de la Fira Xica, ubicada en la calle Canonges y que ha aumentado en un 50% su participación.