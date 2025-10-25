Imagen de archivo de la vista de la entrada principal en el hospital Arnau de Vilanova. - MAGDALENA ALTISENT.

Los Comuns han registrado preguntas parlamentarias en el Gobierno en relación con la capacidad del hospital Arnau de Vilanova para atender personas afectadas por un ictus, después de que este diario informara esta semana de que el centro sólo puede practicar trombectomías mecánicos del lunes al viernes durante cinco horas diarias (de 9.00 a 14.00 horas).

David Cid, portavoz del partido, preguntó al ejecutivo si tiene previsto resolver esta falta de atención, así como qué medios y cuántos profesionales prevé incorporar.

Junts presentó hace unos días una propuesta de resolución para ampliar el servicio a las 24 horas.