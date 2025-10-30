Soluciones a los retos de los pueblos

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega acogió ayer la jornada Teixim Territori, organizada por la Associació Alba, para reflexionar sobre los principales retos sociales de los pueblos y promover respuestas basadas en la colaboración. El acto reunió a 150 personas y puso el foco en tres ámbitos clave: la vivienda, la comunidad y el envejecimiento. La directora de Alba, Maite Trepat, destacó que “hemos expuesto diferentes iniciativas que nos demuestran que, de forma colaborativa y cooperante, podemos transformar nuestro entorno”. La ponencia central corrió a cargo de Rosa Ricucci, de Ashoka, que subrayó que todas las personas pueden ser agentes de cambio.

El primer bloque puso de relieve que el acceso a una vivienda digna y asequible sigue siendo uno de los principales factores de desigualdad. Proyectos como Reviu, impulsado por la UPC para reconvertir el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Agramunt en viviendas sociales, o la iniciativa Repoblem, que trabaja para reactivar núcleos rurales, muestran nuevas maneras de “habitar” el territorio. El segundo ámbito evidenció que el tejido comunitario se está debilitando por la pérdida de comercios y los cambios en las dinámicas laborales. Tanto la Fundació Carulla como ARCA pusieron en valor el papel de la cultura, la cooperación y los espacios de encuentro como herramientas para recuperar la cohesión social. El tercer bloque, dedicado al envejecimiento, remarcó que el aumento de la esperanza de vida exige modelos de cuidados más flexibles y personalizados. Iniciativas como Gran3dad y La Bassa plantean nuevos modelos de atención.