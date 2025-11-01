Andorra teme por la contratación de temporeros este invierno

Imagen de un operario recogiendo materia orgánica con el sistema del puerta a puerta en la Cerdanya.COMÚN ANDORRA LA VIEJA

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La decisión del Gobierno de España de adelantar la aplicación del Entry/Exit al día 2 de febrero (dos meses antes de la previsión) está generando preocupación entre el tejido empresarial de Andorra por las dificultades sobrevenidas para contratar personal de temporada.

La Confederación Empresarial de Andorra (CEA) teme el impacto negativo que la medida pueda representar en el desarrollo de la temporada de invierno, sobre todo en el sector servicio y hostelería. Su presidente, Gerard Cadena, ha adelantado que la estimación es que “entre el 25% y el 30% del personal que se preveía contratar no cumple el nuevo requisito de no haber superado los 90 días de estancia en el espacio Schengen”.

El sector empresarial confía en que las negociaciones bilaterales den su fruto y que la aplicación del nuevo sistema europeo se retrase hasta el día 7 de abril para “poder salvar esta temporada”.

Añaden que si no se llega a un acuerdo, la afectación “será importante”. El Principat tiene aprobada una cuota de casi 5.000 temporeros a los cuales puede ampliarse hasta los 6.500, indican.