¿Cómo se puede saber si una baliza V16 está homologada por la DGT?

El 1 de enero de 2026 es la fecha clave por la entrada en vigor de las balizas V16, que sustituirán definitivamente los tradicionales triángulos de emergencia. Este nuevo dispositivo será obligatorio para turismos, autobuses, vehículos mixtos adaptables, vehículos destinados al transporte de mercancías y conjuntos de vehículos no especiales. Según las estimaciones de los expertos, más de 30 millones de vehículos en el estado español tendrán que incorporar esta nueva señalización.

La baliza V16 se convertirá en el único dispositivo autorizado para señalizar incidencias en la carretera en España. "Tendremos que llevarla en la guantera de nuestro vehículo y, en caso de avería o accidente, podremos activarla en cuestión de según, colocándola preferiblemente al techo del vehículo. En este momento, además de emitir la señal luminosa de advertencia, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación", explica la DGT a su sitio web. Hay que recordar que no todas las balizas son válidas. A partir de 2026, sólo se autorizarán las versiones conectadas a la DGT 3.0. Actualmente, conviven las balizas conectadas, las no conectadas y los triángulos, pero estos dos últimos elementos de seguridad dejarán de ser válidos con la llegada del nuevo año.

La previsión es que se produzca una compra masiva de estos nuevos dispositivos durante los últimos meses de 2025. Sólo quedan dos meses para la fecha límite y ya se puede observar como muchos establecimientos y grandes superficies ofrecen una gran variedad de estos dispositivos. Hay que ir con cuidado para no adquirir productos inadecuados que no cumplan la normativa.

Como identificar una baliza V16 homologada

Para asegurarse de que se está comprando el dispositivo correcto, la DGT ha compartido información clave. A finales de octubre de 2025, este organismo publicó a su perfil social de X: "No todas las balizas V16 conectadas que se anuncian así cumplen la normativa. Es muy importante asegurarse de que un modelo está realmente certificado consultando el listado de dispositivos homologados en nuestra web ". El organismo remarca que "sólo serán válidas las V16 conectadas de marcas y modelos que han superado el proceso de certificación y cumplen con el Reglamento General de Vehículos".

Es esencial consultar previamente el modelo escogido en el listado oficial de dispositivos homologados que ofrece la DGT. Otro detalle importante a tener en cuenta, según Netun Solutions, empresa pionera en el desarrollo de balizas conectadas, es que en el embalaje tiene que aparecer el término IoT, sinónimo de conectividad. Con la proximidad de las fiestas navideñas de 2025, es posible que estos dispositivos se conviertan en uno de los regalos más frecuentes de este año.