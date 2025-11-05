Premio a la solidaridad leridana

El leridano Enric Segarra Bosch, de Bellpuig, fue galardonado ayer en la octava edición de los Premis de Filantropia de CaixaBank Banca Privada, que reconocen proyectos que destacan por su compromiso, solidaridad y generan un impacto positivo en la comunidad. Es el segundo año que el galardón del ámbito de Catalunya recae en las comarcas leridanas, ya que en edición de 2024 fue premiada la Associació Ilerkan de Lleida. Al respecto, Josep Maria González, director territorial en Catalunya en CaixaBank, explicó a SEGRE que los premios “quieren reconocer iniciativas que ayuden a tener una sociedad mejor”. Asimismo, añadió que “tenemos muchos clientes que, de forma discreta, están haciendo proyectos sociales y con estos reconocimentos también ayudamos a que puedan contar con más colaboración”.

Segarra, fundador de la empresa Sistemes Electrònics Progés, se jubiló en enero de 2014. No se quedó de brazos cruzados e inició varias acciones solidarias. Primero publicando en la revista local El Pregoner d’Urgell y después con el blog lasolidaritatunbonremei.com. “Al jubilarme pensé que, como había recibido tanto, quería devolver una parte”, cuenta y tras hacer divulgación de actos de bondad pretendía llevar a cabo sus propias iniciativas en este ámbito. Se decantó por colaborar con Mans Unides y en 2015 inició su primer proyecto para construir un instituto en Katanga, en la República Democrática del Congo. “Iniciamos el centro con 14 aulas y costaba encontrar profesores, por lo que iniciamos acciones para mejorar su calidad de vida como la construcción de pozos o una banca para acceder a préstamos sin intereses”, explica. Ahora, remarca con orgullo, este instituto es uno de referencia en la zona. “Son proyectos que tienen continuidad y que crecen, que es lo que a mí me interesa”, subraya. Desde entonces ya son 12 iniciativas dedicadas a la educación, la salud y el empoderamiento de las mujeres. Los últimos, precisamente, están destinados a madres vulnerables a las que enseñan un oficio y las ayudan a salir adelante por sus propios medios en Tanzania.

Sobre el Premi de Filantropia, asegura que es “fabuloso” y “es bueno para la causa” al contribuir a la difusión de ejemplos de bondad. “Lo veo como impulso para continuar porque aún podemos hacer más. Hay muchas necesidades, todo no lo resolveremos, pero solo que ayudes a una persona, ya le has salvado la vida”, afirma. La implicación de Segarra ha movilizado incluso a sus hijas, que contribuyen en los proyectos. En esta edición se han premiado 11 iniciativas, una por cada dirección territorial de la entidad, que recibirán 5.000 euros cada una.