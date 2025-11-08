Esta es la multa que te puede caer por no llevar una baliza V16 homologada

Publicado por segre Creado: Actualizado:

A partir del 1 de enero de 2026, las balizas V16 serán de uso obligatorio en España, sustituyendo definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia. Los conductores que no dispongan de este dispositivo en su vehículo se enfrentarán a posibles multas, por lo que resulta esencial conocer las características que debe reunir una baliza homologada para evitar sanciones.

La Dirección General de Tráfico establece que circular con una baliza no homologada conlleva una multa de 80 euros sin pérdida de puntos. Esta sanción puede incrementarse hasta los 200 euros si no se utiliza correctamente para señalizar un incidente, no se coloca adecuadamente o se omite el uso del chaleco reflectante. Ante la inminente obligatoriedad, existe cierta confusión sobre qué modelos cumplen con la normativa.

La DGT mantiene una base de datos oficial con más de 200 modelos homologados. Para verificar que tu baliza cumple con la normativa, debes comprobar principalmente dos requisitos fundamentales: el código de certificación y la conectividad.

Requisitos esenciales para una baliza V16 legal

El primer aspecto a verificar es que tenga un código de certificado válido, generalmente una combinación alfanumérica precedida por las siglas LCOE o IDAE. Este código garantiza que el dispositivo ha pasado los controles de homologación establecidos por las autoridades competentes.

El segundo punto, menos conocido pero crucial, es que la baliza debe ser obligatoriamente conectada. Esto significa que debe incorporar una eSIM no extraíble que permita la comunicación directa con la plataforma DGT 3.0. Esta conectividad debe estar garantizada durante al menos 12 años y ser completamente gratuita para el usuario, sin requerir cuotas adicionales ni aplicaciones complementarias.

Características técnicas adicionales

La geolocalización automática es otro requisito imprescindible desde el momento en que se activa el dispositivo. Muchas de las primeras balizas V16 que salieron al mercado no cumplen con esta especificación, por lo que es recomendable revisar las que ya se posean.

En cuanto a la autonomía, estas luces de emergencia deben funcionar durante un mínimo de 30 minutos sin interrupción, aunque lo ideal es que duren el mayor tiempo posible. Deben alimentarse mediante una batería recargable por USB o pilas AA fácilmente sustituibles, y garantizar una vida útil de al menos 18 meses.

La visibilidad es otro factor determinante: deben ofrecer una cobertura visual de 360 grados y ser visibles desde una distancia mínima de un kilómetro, tanto en condiciones nocturnas como en situaciones de visibilidad reducida por niebla u otros factores meteorológicos.

Finalmente, estos dispositivos tienen que mantenerse estables sobre superficies planas y, preferiblemente, contar con un sistema magnético u otro método de fijación que permita su colocación en el techo del vehículo sin necesidad de exponerse al tráfico más tiempo del necesario.