Éxito de la ruta solidaria Down Horta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Down Lleida y Granja Pifarré organizaron ayer la cuarta edición de la Ruta Solidària Down Horta, una caminata agrocultural de 3,5 kilómetros por caminos y senderos de L’Horta de Lleida que reunió a más de 200 participantes con el objetivo de promover la inclusión social y la solidaridad con la comunidad. La cita, que se ha consolidado en el calendario de rutas de otoño, recaudó fondos para los proyectos que lleva a cabo Down Lleida en apoyo a niños y jóvenes con capacidades diversas. La cita culminó con juegos, música y almuerzo popular.