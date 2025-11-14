Aspid homenajea a Josep Giralt

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (Aspid) homenajeó ayer a Josep Giralt, fundador y expresidente de la entidad, fallecido el pasado febrero. Bajo el lema “De la visión a la transformación: un legado vivo”, el evento reunió a familiares, amigos y representantes de entidades. El acto incluyó actuaciones musicales, la presentación de una obra artística del homenajeado y la entrega de un recuerdo conmemorativo a su familia. Los organizadores destacaron la “tarea incansable” de Giralt (como referente de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad) y el impacto duradero de su labor, que “abrió caminos y dejó una huella profunda en la sociedad catalana”.