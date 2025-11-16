La banda Pixie Dixie y Jessica Abu llevan a Pardinyes el ritmo del jazz

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La música de la formación leridana Pixie Dixie junto a la cantante Jessica Abu trajeron ayer la energía del jazz tradicional de Nueva Orleans al mercado de Pardinyes de Lleida, en el marco del Festival Jazztardor. Ofrecieron un espectáculo vibrante y festivo, durante el que también interactuaron con el público. Por la noche, estaba previsto que el Joan Monné Quartet presentara el álbum New Bottles, Old Wine en el Cafè del Teatre.