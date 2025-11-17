Desayuno solidario de Patrulla Canina

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El colectivo Patrulla Canina Lleida organizó ayer un desayuno solidario para recaudar fondos para la protectora Amics dels Animals del Segrià. Tuvo lugar en el parque para perros que hay en la plaza Jaume Magre. Los organizadores destacaron ayer la buena participación. Este movimiento ciudadano nació hace nueve años y a lo largo del año organizan diversas actividades para recaudar fondos para protectoras de animales. A finales de año donan el dinero recaudado a las entidades para mejorar la atención de las mascotas.