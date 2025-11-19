Primera gran helada del otoño en el llano de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La primera gran helada del otoño ha llegado este miércoles al llano de Lleida, donde la temperatura ha bajado considerablemente con respecto al día anterior. Según datos del Meteocat, las temperaturas han caído bajo cero de manera generalizada en el interior de Catalunya, marcando en muchos lugares el primer episodio de heladas de esta temporada.

En la ciudad de Lleida, la estación meteorológica de la partida de la Femosa ha registrado una mínima de -1,3 grados a las 07.21 horas. Este descenso térmico coincide con la llegada de una masa de aire de origen ártico que, según las previsiones, seguirá provocando a un acusado descenso de las temperaturas durante los próximos días.

Previsión meteorológica para los próximos días

El Servicio Meteorológico de Catalunya prevé una bajada considerable de las temperaturas para los tres próximos días. La jornada de hoy se caracterizará por el dominio de la estabilidad atmosférica, aunque hacia el final del día podrían llegar algunas precipitaciones al Pirineo, especialmente en la Val d'Aran, en nieve a partir de los 1.100-1.300 metros de altitud.

En el resto de la provincia de Lleida predominarán las nubes medias y altas. Las temperaturas, tanto máximas como mínimas, experimentarán un descenso notable, con heladas que serán casi generalizadas. Las máximas no superarán los 12-13 ºC en las zonas más cálidas de la provincia. El viento soplaría flojo con rachas moderadas, de componente oeste en el llano y del norte en el Pirineo.

Avisos por nevadas en la Val d'Aran

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para esta tarde un aviso amarillo por nevadas en varias zonas del norte peninsular, entre las cuales se encuentra la Val d'Aran. Se prevén acumulaciones de hasta 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros de altitud.

Los avisos se han activado a partir de las 18:00 horas de este miércoles y afectan también a las provincias de Huesca, León y Asturias, donde se esperan acumulaciones de hasta 15 centímetros de nieve. Este episodio meteorológico se enmarca dentro de la llegada de la masa de aire ártico que provocará un acusado descenso térmico y una importante bajada de la cota de nieve durante los próximos días.