Campaña para reformar pisos de Arrels Sant Ignasi

Arrels Sant Ignasi presenta la campaña Fes d’aquest pis una llar, una iniciativa para recaudar fondos destinada a renovar y mejorar algunos de los nueve pisos de apoyo de la entidad, que actualmente ofrecen 22 plazas para personas en situación de exclusión social. El objetivo es garantizar que estas viviendas sean más que un lugar donde dormir y donde las personas puedan iniciar un proceso de recuperación integral. La fundación indica que “con los años, después de acoger muchas historias y procesos personales, algunos pisos se han deteriorado y necesitan una mejora para continuar ofreciendo un entorno adecuado”. La campaña busca recaudar 12.000 euros para hacer todas las reformas pendientes. La iniciativa da continuidad a la de Moblem una llar, moblem una vida, que se impulsó en 2022 y que permitió recaudar más de 7.000 euros. Gracias a la movilización ciudadana, se pudieron renovar la cocina del piso de la comunidad terapéutica además de pintar y amueblar dos pisos. Las personas interesadas en colaborar pueden hacer sus aportaciones a través de la web www.arrelssantignasi.cat, con una transferencia bancaria o Bizum al 33638.

Homenaje a los difuntos de la entidad y al ‘pare’ Joan Suñol

� Más de 80 personas participaron la noche del martes en un acto de memoria de los usuarios fallecidos de Arrels Sant Ignasi y conmemorar también el octavo aniversario de la muerte del pare Joan Suñol, fundador de la entidad. El acto se inició a las 19.30 horas en la avenida Joana Raspall con la lectura de un poema de Miquel Martí i Pol y también hubo una actuación musical. Asimismo, los presentes leyeron los nombres de todas las personas difuntas compartiendo, además, recuerdos de momentos significativos compartidos con ellas. Para acabar, se hizo la lectura de un texto que reflexionó sobre la muerte de aquellas personas que se encuentran durmiendo en la calle. El homenaje continuó con una misa en la parroquia Sant Ignasi.