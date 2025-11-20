El frío llega a Lleida este fin de semana con heladas generalizadas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La provincia de Lleida se prepara para lindar un fin de semana con temperaturas excepcionalmente bajas y heladas generalizadas que marcarán el panorama meteorológico hasta el domingo.

Previsión para el viernes

Según las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña, este viernes se acentuará todavía más el frío que ya se ha empezado a notar en los últimos días en toda la demarcación leridana.

Para el viernes, las previsiones indican que las heladas serán prácticamente generalizadas en toda la provincia, con especial intensidad en el Pirineo donde pueden llegar a ser fuertes. También hay probabilidad de nevadas en las zonas pirenaicas, mientras que en el resto del territorio el cielo se mantendrá poco nublado. Hay que destacar que soplará viento del norte y noroeste con rachas que podrían alcanzar intensidad fuerte en algunos puntos de la provincia.

Sábado más estable

De cara al sábado, se espera un tiempo estable en general en toda la provincia, aunque no se descarta alguna nevada débil y ocasional en la zona del Pirineo. En el resto del territorio leridano se prevé un aumento de las nubes altas. Con respecto a las temperaturas, las máximas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las mínimas seguirán en descenso, manteniéndose las heladas casi generalizadas en toda la provincia.

Cambio de tendencia para el domingo

El domingo llegarán cambios significativos con una jornada que se presenta nublada en general para toda la provincia. Se prevén precipitaciones en el Pirineo que afectarán especialmente a la Val d'Aran, con cota de nieve situada entre los 1.600 y 1.900 metros de altitud. Los expertos meteorológicos no descartan que haya chubascos en otros puntos de la provincia al principio del día. Les temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las mínimas se mantendrán sin cambios significativas, suavizándose ligeramente el frío intenso de este inicio de fin de semana.