La entidad Ovelles Negres Solidàries cumple 50 días en huelga al no ver cumplidas ninguna de las demandas que ha hecho a la Paeria para poder continuar con su actividad. Según explicó ayer su presidenta, Laura Perpiñà, no disponen todavía de agua potable en el local y prevén que en pocos días se cierren las fuentes públicas, por lo que no podrán iniciar la campaña navideña de juguetes para familias vulnerables. “Tendríamos que comprar agua para poder limpiar los juguetes, ya deberíamos haber empezado y si no hay respuestas por parte de la Paeria, no la haremos”, señaló. Asimismo, recordó que no atienden las derivaciones de los servicios sociales y que tienen constancia de que hay familias que están a la espera de mantas y calefactores. No descartan, incluso, irse a València, donde sí continúan enviando ayuda. Desde la Paeria señalaron que se está analizando la posibilidad de tramitar una ayuda para restablecer la instalación de agua en el local de la entidad, así como una manera de colaborar para “cubrir el servicio que presta” y vías de financiación “más adecuadas” en los próximos presupuestos.