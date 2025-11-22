Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Calçot de Valls ha empezado oficialmente la temporada con buenas perspectivas de producción. Los campesinos esperan igualar los datos del año pasado, cuando se cogieron 20 millones de cebollas dulces.

Una perspectiva que el organismo atribuye a las buenas condiciones meteorológicas, pero también a la celebración de nuevos actos para incentivar el consumo de esta verdura. Es el caso del Calçofest, que este año celebra la primera edición.

Así, durante todo el día se han organizado degustaciones, maridajes y un gran concierto que empezará este sábado por la tarde y se alargará hasta la madrugada. Al escenario subirán Figa Flawas, The Tyets, Buhos, La Fúmiga, Els Catarres, Ginestà, Les Que Faltaband, Maria Jacobs y DJ Trapella. La organización ya ha colgado el cartel completo y fuentes municipales calculan que el festival comportará un impacto económico a la ciudad de entre 750.000 y 1.100.000 euros.

Paralelamente, este sábado se ha celebrado el tradicional arranque del primer manojo de calçots, este año a cargo del cocinero Eduard Xatruch, quien ha reivindicado los productos de proximidad para dar a conocer la cultura catalana.

El optimismo acompaña el inicio de la temporada de calçots de los campesinos. El presidente de la IGP Calçot de Valls, Isidre Coll, ha señalado que "el calçot es una hortaliza de invierno que necesita este frío para que las enzimas propias nos transformen en azúcares y este año lo hace de una manera natural". Al mismo tiempo, Coll añade que tampoco ha habido que poner en marcha el riego, una circunstancia que les proporciona "una hidratación muy sostenible".

Por otra parte, los productores también tienen buenas expectativas hacia el precio que se pagará a los campesinos después de que el año pasado se registrara uno "bastante digno". Según Coll, el consumidor no tendría que pagar menos de veinte céntimos por calçot, si bien reconoce que es muy pronto para hacer previsiones de esta cuestión. Con todo, explicado que los compradores se han vuelto "más exigentes" y tienen más conciencia hacia los productos de proximidad.