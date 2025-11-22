Formación a sanitarios en duelo perinatal

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El departamento de Salud ha impulsado una nueva edición del curso de formación en atención al duelo perinatal para profesionales de toda Catalunya. Ayer, tuvo lugar en Lleida la primera de las cuatro sesiones presenciales que se harán en las diferentes demarcaciones y que contó con una treintena de asistentes de las regiones sanitarias de Lleida y el Alt Pirineu i Aran. Participaron profesionales de pediatría, enfermería, psicología, psiquiatría, ginecología y trabajo social, comadronas, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y referentes de bienestar emocional, que se suman a los 30 que el pasado enero ya asistieron a la primera edición del curso. Cabe recordar que el Servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital Arnau de Vilanova dispone de una consulta semanal específica de duelo perinatal que, desde enero de 2022 y hasta el año pasado, hizo 550 visitas.