La Paeria reformará la red de semáforos en la avenida de Balmes este domingo

Se cortará el tráfico en uno tramo entre Ricard Viñes y Camp de Mart

Una máquina trabajando ayer en la Rambla Aragó.

SegrE REDACCIÓ
LÉRIDA

Este domingo, el ayuntamiento de Lleida ha programado unas obras para mejorar la red de semáforos en la avenida de Balmes, a la altura de Camp de Mart.

Los trabajos se alargarán todo el día, y tienen el objetivo de optimizar la regulación del tráfico, al mismo tiempo de incrementar la seguridad vial.

Con respecto a la circulación, se mantendrá un carril de subida en dirección Rovira Roure. En sentido Rambla Aragó, el tramo comprendido entre Ricard Viñes i Camp de Marte permanecerá cortado, y los vehículos se desviarán por Prat de la Riba, Sant Martí i Camp de Marte. El acceso al parking de Ricard Viñes y a los garajes de los vecinos y vecinas del tramo afectado estará garantizado en todo momento.

