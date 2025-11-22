La Paeria reformará la red de semáforos en la avenida de Balmes este domingo

Publicado por Segr E REDACCIÓ LÉRIDA Creado: Actualizado:

Este domingo, el ayuntamiento de Lleida ha programado unas obras para mejorar la red de semáforos en la avenida de Balmes, a la altura de Camp de Mart.

Los trabajos se alargarán todo el día, y tienen el objetivo de optimizar la regulación del tráfico, al mismo tiempo de incrementar la seguridad vial.

Con respecto a la circulación, se mantendrá un carril de subida en dirección Rovira Roure. En sentido Rambla Aragó, el tramo comprendido entre Ricard Viñes i Camp de Marte permanecerá cortado, y los vehículos se desviarán por Prat de la Riba, Sant Martí i Camp de Marte. El acceso al parking de Ricard Viñes y a los garajes de los vecinos y vecinas del tramo afectado estará garantizado en todo momento.