Premis Integra XXI para Mirasan, Lidl y Motortrans

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Palau de Margalef acogió ayer la XX Edició dels Premis Integra XXI que otorga la entidad Down Lleida. La celebración se hizo en el marco de la cena anual de la asociación. Los galardones premian a empresas que forman parte del proyecto Integra XXI, que consiste en introducir a personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual en el mundo laboral ordinario. Este año, las empresas que recibieron este reconociemiento fueron la escuela Mirasan y las firmas Lidl y Motortrans. Además, se entregó el pin de honor de la entidad a Paco Cerdà, consejero delegado de la Llotja de Lleida. Al acto asistieron más de 200 personas entre familias, empresas, autoridades y amigos y amigas de Down Lleida.

El pasado abril, la entidad celebró su 30 aniversario en un acto en la Llotja reivindicando que son una gran familia que ha luchado por lograr grandes cambios sin olvidar que todavía queda mucho por hacer. Participaron testimonios de familias, profesionales y personas con discapacidad intelectual que explicaron sus diferentes experiencias con el fin de reivindicar las mismas oportunidades y lograr la inclusión real. Poder acceder a un trabajo digno en la empresa ordinaria y tener una vida independente son algunos de sus principales objetivos.