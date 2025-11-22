Protecció Civil desactiva la alerta por ventoleras

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Protecció Civil ha desactivado la alerta por ventoleras fuertes sin incidencias destacadas. Las rachas de viento han superado ampliamente los 100 km/h en las cotas altas del Pirineu (122,8 km/h en Boí) y al norte del Alt Empordà (143,6 km/h en Portbou-coll dels Belitres).

Los Bombers de la Generalitat han recibido unos 70 avisos por el vendaval, la mayoría en la Regió d'Emergències de Girona (29), seguimiento de la Regió d'Emergències Metropolità Nort (14). En paralelo, el teléfono de emergencias 112 ha atendido unas ochenta de llamadas, principalmente desde Osona (11), Barcelonès (8), Alt Empordà (7), Selva (7) y Vallès Occidental (7).