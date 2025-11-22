Salvador Illa apuesta por una Protecció Civil con "músculo" y triplicará los efectivos

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Hoy se ha celebrado el Dia de Protecció Civil 2025, y el Govern ha distinguido a una sesenta de personas, asociaciones de voluntariado e instituciones. Al acto, organizado este sábado en el auditorio de Sant Cugat del Vallès, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmado el compromiso del gobierno "con los cuerpos y fuerzas de seguridad".

Además, ha recordado que está previsto que la Direcció General de Protecció Civil prácticamente triplique el número de efectivos a finales del 2027 (de 164 a 447 profesionales). "Sois un ejemplo de servicio, compromiso y trabajo bien hecho ejercido con humildad, decisión y confianza", ha señalado el presidente de la Generalitat.

"Hoy, sentirse protegido es un derecho básico que tenemos que garantizar a todo el mundo, viva donde viva", ha subrayado Isla, que igualmente ha querido pedir a los galardonados que no pierdan nunca de vista "el espíritu de colaboración". "Especialmente en los tiempos complejos que vivimos, donde las emergencias serán más frecuentes, intensas e inesperadas," ha reflexionado en voz alta el presidente de la Generalitat. Cuando más coordinamos, más protegemos. No se trata de discutir competencias, sino que de sumar capacidades", ha remachado Illa.

De los 65 reconocimientos entregados, 29 han sido menciones honoríficas y 11 medallas de plata (Anna Peña, Ildefonso de Fuentes, Marta Pibernat, Joan Bardolet, Carmen Cabezas, Daniel Sempere-Torres, Albert Pujol, Josep Lluís Pouy, Josep Pujades, Xavier Rius y Antoni Royo). También se han entregado felicitaciones a las nuevas Associacions de Voluntariat de Protecció Civil (AVPC), así como a las que hacen 10 y 20 años al registro.

Por su parte, la consellera de Interior y Seguritat Pública, Núria Parlon, también ha remarcado al modelo de Protecció Civil. "Es un modelo robusto que pone en el centro la protección a las personas, pero todavía puede ser mejor y este es el compromiso con el cual estamos cogiendo el encargo que tenemos desde el Govern y también desde el mandato del Parlament", ha puesto sobre la mesa Parlon. En este sentido, la titular de Interior ha destacado la importancia de la cultura de la autoprotección y ha recordado que esta semana se han presentado dos "herramientas que son clave en esta cultura como el Kit de emergencia y la guía de la protección civil para las escuelas".

Finalmente, Parlon ha tenido palabras de reconocimiento a todas las personas que forman parte de las asociaciones de Protecció Civil por el trabajo que hicisteis en la última dana en las Terres del Ebre. "Seguimos avanzando de la mano y construyendo un mejor modelo de Protecció Civil para todas las personas que viven en los municipios del conjunto de Catalunya", ha concluido a la consellera.