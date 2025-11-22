Un 15,4% de los menores de 14 años, expuestos al humo del tabaco en casa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Facultad de Medicina de la UdL acogió ayer la XV Jornada de Tabaquisme de Lleida, impulsada por la Xarxa de Prevenció i Tractament del Tabaquisme de Lleida. El encuentro reunió a unos 160 profesionales de los ámbitos de la salud y comunitario para actualizar conocimientos en el abordaje de los retos actuales en prevención, deshabituación y tratamiento de esta adicción. Según la Encuesta de Salud de Catalunya 2024, la región sanitaria presenta “datos preocupantes” ya que es la que tiene la prevalencia más alta de consumo de tabaco entre hombres mayores de 15 años con un 29,4%, casi tres puntos por encima de la media catalana, mientras que entre las jóvenes es del 14%. Además, Lleida es el territorio catalán donde los menores de 14 años están más expuestos al humo del tabaco en casa, con un 15,4% de la población, cifra que en el caso de las mujeres se dispara al 17,5%.

Asimismo, según el informe Planet Youth, en Lleida ciudad un 10% de los adolescentes fuman tabaco a diario y un 6% utilizan cigarrillos electrónicos con la misma frecuencia. Por su parte, Esteve Fernández, secretario de Salut Pública del departamento de Salud, destacó que, pese haber mejorado en el control del tabaco, todavía “queda mucho por hacer”.