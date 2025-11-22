Una treintena de ejecutivos asisten a la jornada Fecoll

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Federació de Colles de l'Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll) congregó ayer a una treintena de empresarios y directivos de veinte marcas vinculadas al Aplec en la segunda Jornada Empresarial Fecoll, que se celebró en la sede de Control Motor Serveis Automobilístics SL, la concesionaria de Hyundai en Lleida y patrocinador oficial de la Fecoll. En el evento se presentó la nueva gerente de la entidad, Carme Maurin, que coge el relevo de Jesús Bometón, jubilado recientemente. Después, las empresas presentaron sus proyectos y propuestas, y pudieron llevar a cabo contactos comerciales. “Esta jornada busca un doble objetivo: pretende que todos los patrocinadores, colaboradores, amigos y proveedores de la Fecoll se conozcan, y facilitamos que dispongan de unos minutos para presentarse y explicar cuáles son sus principales productos o servicios para ofrecer alguna oferta o trato preferente al resto de empresas”, explicó el presidente de la Fecoll, Ferran Perdrix. Todas las empresas participantes recibieron previamente un listado de los asistentes para orientar sus presentaciones.