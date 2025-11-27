El uso habitual del catalán retrocede en casi todos los territorios, con caída de más de 8 puntos en el Pirineo

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El uso habitual exclusivo del catalán ha retrocedido en prácticamente todos los territorios de Catalunya, según los datos territorializados de la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población 2023 hechos públicos este jueves. Comarques Centrals registran el mismo porcentaje que en la encuesta anterior, de 2018, con un 59,6%, mientras que la caída es generalizada en el resto. Destacan las comarcas de Girona, que pasan del 54,1% al 45% de uso habitual del catalán, y el Alt Pirineu i Aran, del 58,8% al 50,5%. Las Terres de l'Ebre, las Comarques Centrals, Ponent y el Alt Pirineu son los únicos territorios que superan el 50%. En el otro extremo se sitúa el Área Metropolitana, con la lengua por debajo del 25%, pero con significativas diferencias internas.