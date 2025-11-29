El Govern aspira a cerrar en el 2026 el traspaso para convocar más oposiciones de secretarios e interventores de ayuntamientos

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, durante su visita a la 4.ª Fira de MicropoblesACN

El Govern aspira a cerrar el año 2026 el traspaso de competencias para convocar más oposiciones de secretarios e interventores de ayuntamientos. Son declaraciones del consejero de la Presidència, Albert Dalmau, durante la visita a la Fira de Micropobles que se ha celebrado este sábado en Torre-serona.

Dalmau también ha destacado que hoy sábado se han convocado unas primeras oposiciones "muy reclamadas y esperadas" con la finalidad de cubrir un total de 218 plazas. Sin embargo, el conseller reclama la necesidad de llenar un millar de sitios de trabajo para "ayudar y facilitar el trabajo de los alcaldes".

Lleida es el territorio más afectado por la falta de funcionarios de habilitación nacional (FHN), debido al elevado número de municipios con poca población y menor presupuesto.

Catalunya cuenta con 1.583 sitios reservados en FHN, de los cuales 666 están ocupados por un nombramiento accidental o nombramiento interino, y 178 plazas no están cubiertas con ningún tipo de nombramiento, una cifra que se eleva a los 288 si contamos las plazas eximidas. Por lo tanto, de los 1.583 sitios disponibles, 629 están cubiertos por funcionarios de habilitación nacional, que representan un 40% del total, y falta cubrir 954, que representan el 60% del total.