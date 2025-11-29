Primera jornada sobre vértigo y síndrome vestibular en el Arnau

El Servicio Territorial de Otorrinolaringología y Patología Cervicofacial de Lleida celebró ayer en el Arnau de Vilanova la jornada Actualització sobre vertigen i síndrome vestibular aguda con 85 profesionales sanitarios inscritos. El doctor Xavier Galindo, jefe del servicio, destacó a SEGRE que el objetivo del encuentro es mejorar la precisión diagnóstica y optimizar la coordinación entre los diferentes profesionales implicados en uno de los motivos de consulta más frecuentes y complejos en el área de urgencias. Para ello, el servicio ha elaborado un protocolo transversal y territorial para toda la provincia de Lleida, que se publicará próximamente, para “ordenar” y “definir” la atención en los diferentes niveles asistenciales desde otorrinolaringología, neurología, urgencias y médicos de familia.

Según la Sociedad Española de Otorrinolaringología, el 80% de la población ha sufrido algún episodio de vértigo en su vida. Afecta a hombres y mujeres por igual y puede darse a cualquier edad pese a que la incidencia es más significativa entre la gente mayor y se produce como consecuencia de un fallo o enfermedad en el sistema vestibular del oído interno. La alteración del reflejo vestíbulo-ocular genera una alteración en el movimiento de los ojos que se llama nistagmo y evita la fijación correcta de la vista en el entorno.