Dignifican en la Seu Vella la memoria republicana

Miembros de la plataforma Lleida 1936, formada por una decena de entidades culturales, instalaron ayer una placa metálica en el memorial a los prisioneros republicanos y las víctimas del campo de concentración que se instaló en la Seu Vella entre el 1938 y el 1940. A través de un código QR, el nuevo elemento da a conocer en diferentes idiomas los hechos históricos que motivaron la inauguración del memorial, hace dos años. En este sentido, la plataforma llevó a cabo esta acción al considerar que el vinilo informativo que se instaló anteriormente está deteriorado y que “desde la Paeria no se ha hecho ningún mantenimiento”.