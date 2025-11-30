El viaje musical de Lluís Virgili: Una veintena de corales y 500 ‘cantaires’ homenajean al director y pedagogo en el centenario de su nacimiento

Publicado por Ignasi Gómez Cabrera Lleida Creado: Actualizado:

El Auditori Enric Granados de Lleida se quedó pequeño ayer para acoger el espectáculo Una veu, mil colors, acto central del centenario del nacimiento del director musical y pedagogo Lluís Virgili i Farrà (Manresa, 1925-Lleida, 2017). El público agotó las butacas disponibles y el escenario también se llenó con una veintena de corales y de 500 cantaires de las comarcas leridanas, que ofrecieron un viaje musical que reflejó la vida, obra y filosofía de Virgili: “articular muchas voces al servicio de un objetivo común”, tal como definieron Gemma y Natàlia, dos de sus nietas en los parlamentos previos. Las mismas también quisieron agradecer a entidades, instituciones, particulares, corales y cantaires el “rigor y el cariño” con el que han trabajado para “mantener vivo” el legado de su abuelo.

El espectáculo se articuló a partir de una niña de 11 años que, junto a su abuela, fueron desgranando la trayectoria del homenajeado acompañados de la actuación musical. Se interpretó, en primer lugar, el Rèquiem de Gabriel Fauré en la versión de John Rutter que el Orfeó Lleidatà —dirigido por Virgili— y la Orquesta de la Radiotelevisión Francesa grabaron en 1963 en Pamiers, y que se ha convertido en una referencia histórica dentro del repertorio coral de la entidad leridana. En este sentido, destacó la unión sobre el escenario de centenares de cantaires, corales y la Orquestra Julià Carbonell para interpretar un conjunto de piezas estrechamente vinculadas al legado musical y pedagógico de Virgili, combinando espirituales negros, repertorio sacro de Montserrat y música tradicional catalana.

A parte de familiares del director musical, asistieron autoridades y personalidades de la cultura. Una de ellas fue el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, que manifestó que Virgili era “un patriota catalán” que a partir de la música “enalteció la nación en momentos de oscuridad”. Asimismo, la directora de los servicios territoriales de Cultura de la Generalitat, Montserrat Parra, incidió en que “desde el Govern tenemos que asumir el reto de continuar preservando y prolongando el legado de todas las personas que, como Virgili, han trabajado para el país”. En este sentido, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, admitió tener una “deuda pendiente con la familia del director, que es acabar las obras del espacio que acogerá un centro que llevará su nombre cerca del Orfeó”. Finalmente, el director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), Andreu Vàzquez, remarcó el trabajo de Virgili para hacer de la cultura un “eje transformador”.