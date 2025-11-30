Lleida resuena contra el sida

Una batucada amenizó los actos de ayer en la plaza de la Paeria de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

La Fundació Antisida de Lleida empezó ayer los actos conmemorativos del Día Mundial del Sida con la actividad VHIrmut en el Ateneu Cooperatiu La Baula, donde personas seropositivas y profesionales compartieron vivencias y reflexiones sobre la importancia de los recursos residenciales específicos.

Por la tarde, en la plaza Paeria, se instaló una carpa informativa y se habilitó un espacio abierto de sensibilización sobre la enfermedad. La jornada fue amenizada con una batucada y la actuación del grupo teatral TAGS.

El acto central tendrá lugar mañana a partir de las 10 horas en la plaza de la Paeria, donde se leerá el manifiesto.