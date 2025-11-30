SEGRE

Lleida resuena contra el sida

Primeros actos con motivo del Día Mundial de la enfermedad

Una batucada amenizó los actos de ayer en la plaza de la Paeria de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

La Fundació Antisida de Lleida empezó ayer los actos conmemorativos del Día Mundial del Sida con la actividad VHIrmut en el Ateneu Cooperatiu La Baula, donde personas seropositivas y profesionales compartieron vivencias y reflexiones sobre la importancia de los recursos residenciales específicos.

Por la tarde, en la plaza Paeria, se instaló una carpa informativa y se habilitó un espacio abierto de sensibilización sobre la enfermedad. La jornada fue amenizada con una batucada y la actuación del grupo teatral TAGS.

El acto central tendrá lugar mañana a partir de las 10 horas en la plaza de la Paeria, donde se leerá el manifiesto.

