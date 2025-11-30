Los clicks invaden Guissona con la Fira Playmobil i Lego

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Guissona es este fin de semana la capital de los clicks con la celebración de la quinta edición de la Fira Playmobil i Lego. En el pabellón 11 de Setembre se pueden ver doce dioramas de diferentes temáticas, como un mundo mágico de hadas, la recreación de un pueblo medieval y otro romano, el espacio o piratas, entre otros. Los visitantes pueden participar en un concurso que consiste en encontrar los clicks escondidos, entre los que hay un periodista, un sereno y una mecánica. También se convocan otros concursos de dioramas y fotografías y talleres, que ayer estuvieron muy concurridos con un público familiar. También participan diferentes paradas con productos Playmobil y Lego.