Vuelve la nieve y las cadenas son obligatorias en dos carreteras del Pirineo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Vuelven las nevadas, sobre todo por encima de los 1.200 metros en la Val d'Aran, y hacen que sea obligatorio circular con cadenas por dos carreteras.

En concreto, para la C-28 en el puerto de la Bonaigua y en la C-142b de acceso al pla de Beret, según ha informado el Servei Català de Trànsit.

Las principales precipitaciones se han registrado en el Lac Redon con 9,9 litros; en Sasseuva, con 4,3; a Vielha-Èliport, con 3,6 litros y a la Bonaigua, también con 3,6 litros, según los datos de las estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya. También se ha registrado nieve en Salardú.