TIEMPO
Vuelve la nieve y las cadenas son obligatorias en dos carreteras del Pirineo
Por encima de los 1.200 metros en Aran se reactiva la nevada
Vuelven las nevadas, sobre todo por encima de los 1.200 metros en la Val d'Aran, y hacen que sea obligatorio circular con cadenas por dos carreteras.
En concreto, para la C-28 en el puerto de la Bonaigua y en la C-142b de acceso al pla de Beret, según ha informado el Servei Català de Trànsit.
Las principales precipitaciones se han registrado en el Lac Redon con 9,9 litros; en Sasseuva, con 4,3; a Vielha-Èliport, con 3,6 litros y a la Bonaigua, también con 3,6 litros, según los datos de las estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya. También se ha registrado nieve en Salardú.