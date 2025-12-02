Crisis climàtica, gaziano, matxa o IA, entre las palabras que luchan por el trono del neologismo catalán más representativo del 2025

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El catalán, como todas las lenguas vivas, evoluciona constantemente para adaptarse a las nuevas realidades sociales, culturales y tecnológicas. Este martes 2 de diciembre de 2025 se ha iniciado la duodécima edición de la campaña ' La paraula de l’any ', un acontecimiento que invita en toda a la ciudadanía a participar activamente en la evolución del léxico catalán. El Observatorio de Neología de la Universidad Pompeu Fabra, junto con la Sección Filológica del Institut d'Estudis Catalans, el TERMCAT y 3Cat con su portal lingüístico ésAdir, han seleccionado diez palabras finalistas que competirán por el título de neologismo del año.

Entre las candidatas destacan términos como 'crisi climàtica', que refleja la preocupación creciente por la emergencia medioambiental; 'IA', acrónimo de inteligencia artificial que se ha consolidado en nuestro día a día; 'gazià/gaziana', habitante de Gaza; 'queer', un término de origen inglés cada vez más utilizado para referirse a identidades de género y orientaciones sexuales no normativas; y 'vespreig', un fenómeno social emergente relacionado con encuentros sociales al anochecer.

Completan la lista de finalistas 'dejuni intermitent', que hace referencia a una práctica dietética y alimentaria cada vez más extendida; influenciador / influenciadora, persona con capacidad de incidir en las decisiones de consumo especialmente en las redes sociales; 'matxa', té verde japonés en polvo; 'neurodivergent', que describe personas con funcionamientos neurológicos diferentes a los considerados típicos; y 'salut mental', un concepto que ha ganado visibilidad y ha roto tabúes en los últimos años.

Un proceso participativo que democratiza la lengua

La votación permanecerá abierta hasta el martes 16 de diciembre y el día siguiente, el miércoles 17 de diciembre de 2025, se hará público el resultado. La iniciativa, que nació el año 2014, busca promover el interés y la participación ciudadana en relación con la lengua catalana, teniendo en cuenta las aportaciones y perspectivas de los hablantes. El neologismo ganador será especialmente valorado y estudiado por el Institut d'Estudis Catalans para su posible incorporación en el diccionario normativo.

Hay que destacar que esta campaña ha experimentado un crecimiento espectacular en participación. Si en la primera edición del 2014 sólo votaron a 200 personas, el año pasado la cifra llegó a 10.378 votantes, lo que demuestra el interés creciente de la sociedad catalana por contribuir activamente a la evolución de la lengua. Este éxito ha consolidado 'La paraula de l’any' como una cita imprescindible en el calendario lingüístico catalán.

Una década de evolución léxica

Les palabras ganadoras de las ediciones anteriores reflejan perfectamente los temas que han marcado la actualidad de cada momento. 'Estelada' fue la primera ganadora el año 2014, seguimiento por 'dron' (2015), 'vegà-ana' (2016), 'cassolada' (2017), 'sororitat' (2018), 'emergència climàtica' y 'animalista' (2019), 'coronavirus' (2020), 'negacionisme' (2021), 'birra' (2022), 'viralizar' y tiet/tieta (2023), hasta llegar a 'dana' el año pasado. Esta evolución no sólo muestra los cambios sociales y culturales, sino también como la lengua catalana se adapta constantemente a las nuevas realidades.