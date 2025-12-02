Detenidos dos hombres por tráfico de drogas en Guissona

Foto de archivo de un coche de los Mossos d'EsquadraDavid Zorrakino - Europa Press

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el viernes pasado a dos hombres, de 36 y 37 años, por, presuntamente, tráfico de drogas en el municipio.

Todo pasó a las 9 de la noche, cuando en el paseo de la Fonteta una patrulla detectó un coche con dos individuos sospechosos en el interior. Ante la presencia policial, el coche huyó a toda velocidad y los agentes iniciaron una persecución.

En aquel momento uno de los hombres lanzó una bolsa en un descampado, que más adelante se comprobó que contenía 26,23 gramos de cocaína, una dosis de marihuana y un tarro de cristal con una sustancia que "podría tratarse de ácido", según los Mossos.

Más adelante, gracias a la ayuda de otra patrulla, se interceptó el vehículo en la calle de la Crucecita y durante el cacheo de los hombres encontraron 250 euros en moneda fraccionada.

Los detenidos, uno de los cuales ya tiene antecedentes por hechos similares, pasaron el lunes a disposición judicial en el juzgado de instrucción de Cervera.