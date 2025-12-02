Nuevo premio para las historias de buzos y naufragios de Josep Maria Castellví

El documental Naufragis, bussos i homes “rana” del historiador y documentalista submarino leridano Josep Maria Castellví ha sido galardonado con el Premio del Jurado del VIII Festival du Film d’Arquéologie Sous-Marine et du Patrimoine Maritime, celebrado en Portvendres y Cotlliure. La cinta de Castellví recoge las historias detrás de los desmantelamientos de barcos naufragados en la costa catalana durante la Segunda Guerra Mundial en los años 50 y 60, lo que se convirtió en un modo de vida para algunos en una época de escasez de chatarra, siendo el Ebro un lugar de referencia de este negocio. El documental ya fue premiado el pasado noviembre en el Memorimage-Festival Internacional de Cine de Reus, donde se estrenó. En este certamen, recibió el premio MemoriReus por el mejor uso de imágenes de archivo y/o film centrado en el área de Tarragona, y también el Cinema-Rescat al mejor trabajo de documentación e investigación. El documentalista leridano destacó que este premio es un homenaje a los pioneros, protagonistas de su película, y a sus familias, que han sabido preservar su legado. El jurado del certamen francés estaba presidido por Christian Pétron, pionero del cine submarino, según destacó Castellví.