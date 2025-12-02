Usuarios con movilidad reducida denuncian dificultades para viajar en transporte público en Lleida: "Tenemos muchos problemas"

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Personas con movilidad reducida de las comarcas de Lleida denuncian las dificultades que todavía se encuentran para poder desplazarse de manera autónoma y segura en transporte público. Sobre todo, critican la falta de mantenimiento de las plataformas y rampas de acceso de los vehículos y convoyes, que a menudo encuentran averiadas.

Para poner de manifiesto esta problemática, usuarios de Aspid han viajado desde diferentes municipios hasta Lleida utilizando los servicios de tren y autobús interurbano y urbano. Algunos han llegado sin incidentes, pero otros se han encontrado con vehículos que no estaban preparados o que tenían la rampa averiada. "La verdad es que tenemos problemas y hemos demostrado que hay problemas", valora al encargado de accesibilidad de Aspid, Ton Montardit.

Ampliaremos la información