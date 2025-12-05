¿Eres amante de Playmobil? Un mercado de Lleida organiza la cita que no te puedes perder este fin de semana

Publicado por S. Caufapé Creado: Actualizado:

El Mercat del Pla de Lleida se convierte nuevamente en el paraíso de los amantes del Playmobil. La tercera edición de Expo Lleida Click abre sus puertas hoy viernes 5 de diciembre a las 16.00 horas y permanecerá activa hasta el próximo lunes. La organización ha preparado una propuesta ambiciosa diseñada específicamente para atraer tanto coleccionistas como familias enteras, consolidándose como uno de los acontecimientos de referencia en Cataluña en el mundo de los clics.

Este año, el certamen presenta un total de 12 dioramas de gran formato con temáticas completamente renovadas que sorprenderán a los visitantes habituales. Estos escenarios minuciosamente elaborados permiten contemplar auténticas obras de arte en miniatura creadas por coleccionistas experimentados que han dedicado centenares de horas a diseñar cada detalle. La exposición mantiene su compromiso con la calidad y la innovación, aumentando el número de piezas con respecto a ediciones anteriores.

Entre las novedades destacadas de este año se encuentra la ampliación del popular juego Busca Click, que pasa de siete a nueve figuras conmemorativas del 50 aniversario de Playmobil escondidas en los dioramas. Todas estas figuras están personalizadas con el logotipo de Playchic y la actividad contará con tres sorteos propios y uno cuarto especial vinculado al pasaporte de la ruta comercial. El precio de la entrada es de 3 euros.

Colaboración con el comercio local

El acontecimiento mantiene su colaboración con el Eje Comercial y la Zona Alta de Lleida, invitando a los asistentes a completar un pasaporte en los establecimientos adheridos, cosa que les permitirá participar en un sorteo final. Esta iniciativa busca promocionar el comercio local mientras se disfruta de la exposición.

Espacios para coleccionistas y familias

Expo Lleida Click cuenta este año con la participación de tres tiendas especializadas que ofrecerán productos nuevos, descatalogados, de segunda mano y material mixto para coleccionistas. Además, la ampliación del espacio de talleres infantiles consolida la vocación familiar del acontecimiento, que busca promover la creatividad y el juego tradicional entre los más pequeños mientras posiciona Lleida como un punto de referencia en el mundo del coleccionismo de Playmobil.