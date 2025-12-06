Aspros renueva su liderazgo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Delfí Robinat ha sido elegido nuevo presidente de la Fundación Aspros, entidad privada sin ánimo de lucro leridana que trabaja para impulsar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual y problemática de salud mental y garantizar su calidad de vida. Robinat toma el relevo de Rosa Maria Mejón, quien pasa a ocupar el cargo de vicepresidenta, según un comunicado publicado ayer por la Fundació. El nuevo lideraje fue aprobado en la última reunión del Patronat de Aspros, celebrada el pasado 20 de noviembre. El nuevo presidente cuenta con una amplia trayectoria profesional e institucional. Ha cursado estudios en la Universitat de Barcelona y Esade, y es copropietario y consejero delegado de Casa Delfín, empresa de equipamientos para la hostelería. Además, Robinat ha ejercido como presidente de la Cambra de Comerç de Tàrrega durante nueve años y ha presidido el Consell Social de la Universitat de Lleida durante la última década.

Desde Aspros, señalan la trayectoria del nuevo presidente, vinculada al mundo empresarial y al compromiso con el ámbito social y educativo, y aseguran que aporta una visión sólida y alineada con los valores y la misión de la Fundació. Durante los próximos seis años, Delfí Robinat ejercerá la presidencia del Patronat.

La Fundació Aspros atiende a más de 650 personas en áreas de acogida residencial, servicios de terapia ocupacional, servicio ocupacional de inserción, formación profesional e inserción laboral. Además, cuenta con un Centre Especial de Treball (CET)