El consejo de la OCU sobre los planes de pensiones antes de la jubilación

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido este viernes una importante recomendación dirigida a los titulares de planes de pensiones que se encuentran a pocos años de su jubilación. El consejo principal es que valoren el traspaso de su ahorro acumulado a productos financieros de bajo riesgo, particularmente si sus fondos están actualmente invertidos en renta variable o en renta fija a largo plazo.

La advertencia de la OCU se produce en un contexto de creciente inestabilidad en los mercados financieros, donde existe un riesgo considerable de sufrir pérdidas que podrían ser difíciles de recuperar cuando llegue el momento de rescatar el capital invertido. Uno de los aspectos más destacables que señala la organización es que los traspasos entre diferentes planes de pensiones son operaciones que no conllevan ningún coste y resultan fiscalmente neutras, lo que permite a los inversores ajustar su perfil de riesgo de manera gradual conforme se acerca el momento del cobro.

Ante la situación actual, la OCU ha destacado que entre las opciones más seguras a corto plazo se encuentran los traspasos a planes de pensiones monetarios o garantizados, así como los planes de previsión asegurados (PPA). Para ilustrar mejor estas alternativas, la organización ha proporcionado algunos ejemplos concretos de rendimientos esperados.

Opciones de inversión recomendadas

Según los cálculos de la OCU, con la deuda española a un año situada aproximadamente en el 2%, la rentabilidad esperada de los mejores productos de este tipo podría rondar el 1,5% en los próximos doce meses. En cuanto a los planes de pensiones garantizados, estos ofrecen una rentabilidad prefijada siempre que se mantengan hasta su vencimiento, que habitualmente oscila entre cinco y seis años. No obstante, la organización advierte de que la oferta de estos productos es limitada y su comercialización suele estar acotada temporalmente, con emisiones recientes que no han superado el 2% anual de rentabilidad.

Respecto a los planes de previsión asegurados (PPA), que aunque no son técnicamente planes de pensiones comparten su mismo régimen fiscal y garantizan un interés revisable, la OCU señala que actualmente existen ofertas con rendimientos trimestrales que alcanzan el 2,3% anual, frente al 1,6% que podría ofrecer un plan monetario. Esta diferencia, aunque pueda parecer pequeña en términos porcentuales, podría traducirse en miles de euros adicionales al momento del rescate, sin necesidad de asumir mayores riesgos.

Estrategia recomendada según el horizonte temporal

La OCU ha querido subrayar que la estrategia de reducción del riesgo debería aplicarse exclusivamente al capital que se prevé rescatar en el corto plazo. Por el contrario, el ahorro destinado a un horizonte temporal más amplio puede continuar invertido en productos con mayor potencial de crecimiento, aunque conlleven más riesgo. Además, la organización recuerda que no existe ninguna obligación legal de rescatar el plan de pensiones justo en el momento de la jubilación, y que hacerlo podría no ser la opción más recomendable desde el punto de vista fiscal.

En definitiva, las recomendaciones finales de la OCU se centran en tres aspectos fundamentales: blindar el ahorro destinado al corto plazo mediante instrumentos de bajo riesgo, mantener cierta exposición a los mercados bursátiles únicamente en la parte del patrimonio que no se necesitará hasta el largo plazo, y aprovechar las ventajas que ofrecen los traspasos entre planes, que son gratuitos y no tienen impacto en la fiscalidad del producto.