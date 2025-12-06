El mundo rural tiene “más oportunidades que nunca”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El geógrafo Jaime Izquierdo apostó ayer por un mayor apoyo de las administraciones al mundo rural. Así lo aseguró en una jornada sobre ruralismo y urbanidad, llevada a cabo en Estamariu (Alt Urgell), en la cual destacó las “oportunidades” que se abren a los pueblos gracias a la tecnología, que permite tener un mundo conectado.

El excomisionado para el reto demográfico de Asturias remarcó que hacen falta más políticas más allá de conservar la biodiversidad y minimizar el riesgo de incendios, y señaló que es necesario “dotar de infraestructuras físicas y telemáticas” el entorno rural para fomentar una nueva economía.

Además, Izquierdo subrayó la importancia del arraigo de los pueblos –que necesitan un sistema agroecológico local– y elogió el trabajo de la Fundació Planes Corts, organizadora, que representa la “antesala” de cómo tendría que ser el mundo rural en el siglo XXI, dijo.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, remarcó que el mundo empresarial se fija cada vez más en los valores de la vida rural para encontrar nuevas fórmulas de liderazgo “consciente y juicioso”.